Maltempo Piemonte, iniziato il peggioramento: piogge a valle, neve in quota | VIDEO

È ufficialmente iniziato il peggioramento in Piemonte determinato dalla discesa di una saccatura atlantica verso l’Algeria e il Marocco. Come da previsione, mentre nevica in quota, si registrano piogge a valle. In questo momento, la quota neve è mediamente superiore ai 1000-1400 metri. La nevicata appena iniziata proseguirà, ad intermittenza, almeno fino alla tarda serata di lunedì 19. Sulle Alpi, potranno accumularsi oltre 20-30cm di neve fresca sopra i 1500-1800 metri. Dopo una breve pausa precipitativa, è attesa una ripresa delle precipitazioni nella giornata di lunedì 19 gennaio, con la neve che si spingerà fino a quote collinari e di pianura.

