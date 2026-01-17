Maltempo Piemonte, neve forte in montagna: accumuli abbondanti oltre i 1000 metri | FOTO

Continua a nevicare in Piemonte, con accumuli abbondanti oltre i 1.000 metri di quota. Fitta nevicata in corso sulle Alpi del Cuneese: a Bersezio, frazione di Argentera poco sotto i 1.700 metri s.l.m., si registrano oltre 35-40cm di neve fresca da inizio evento, mentre al suolo ci si avvicina ormai al metro totale di accumulo. Anche sulle piste di Limone Piemonte si registrano già circa 30cm di neve fresca da inizio evento, così come a Ceresole Reale, località del Torinese a 1.600 metri s.l.m., e sulle piste di Ala di Stura Ski, sempre nel Torinese. In attesa di un nuovo rinforzo delle precipitazioni in serata, con la quota neve che si manterrà intorno ai 1.100-1.300 metri s.l.m..
