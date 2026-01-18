Maltempo Piemonte, neve in discesa dalle Alpi alle colline: fiocchi fino 500 metri | VIDEO

Proseguono deboli nevicate a intermittenza lungo le Alpi occidentali. Nelle prossime ore, tuttavia, è atteso un progressivo abbassamento della quota neve, con fiocchi possibili fin sotto i 1000 metri, soprattutto tra la serata e la mattinata di domani. Secondo quanto riportato da Arpa Piemonte, oggi e domani il tempo resterà perturbato, con precipitazioni deboli ma diffuse, localmente più intense nel pomeriggio sul Cuneese. L’afflusso di aria fredda da Est nei bassi strati favorirà un ulteriore calo della quota neve fino a 700 metri sul basso Piemonte e, nella giornata di domani, fino a 500-600 metri.

