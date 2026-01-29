Maltempo Piemonte: riapre il tunnel di Tenda, problemi sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia

Il tunnel di Tenda è riaperto al transito con circolazione garantita nelle fasce orarie attualmente in vigore. Il provvedimento di riapertura è adottato da Anas sulla base del parere favorevole dall’organo tecnico francese, competente sul rischio di valanghe oltreconfine. Il traffico era interrotto da ieri mattina in entrambe le direzioni. Nella mattinata odierna un’analoga interruzione, causa maltempo, ha interessato la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia nel tratto fra Ventimiglia (Imperia) e Limone Piemonte (Cuneo). I tecnici sncf Réseau lavorano al ripristino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.