Maltempo, piogge intense in Molise: preoccupazione per il Volturno

Il fiume Volturno è notevolmente ingrossato in provincia di Isernia a causa delle intense piogge che stanno interessando la regione, suscitando timori per possibili esondazioni, in particolare nel territorio di Colli a Volturno, dove il livello dell’acqua è visibilmente aumentato. Al momento la situazione rimane sotto controllo e non si registrano criticità gravi, ma la vigilanza resta alta. La Protezione Civile regionale ha infatti emesso un’allerta arancione per diverse criticità legate a precipitazioni intense e vento forte. L’avviso, valido per 12-18 ore, riguarda soprattutto il rischio idrogeologico e di esondazioni.

