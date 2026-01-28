Maltempo, piogge intense in Toscana: livello dei fiumi sotto controllo

Precipitazioni localmente intese attive su buona parte della regione Toscana, in particolare sulle zone settentrionali. Previste ancora precipitazioni nelle prossime ore, attivo il sistema di Protezione Civile della Toscana. È quanto comunica il governatore Eugenio Giani fornendo un aggiornamento della situazione fiumi: Ombrone Pistoiese a Pontelungo e a Ponte alle Vanne al primo livello; Brana ad Agliana al primo livello; Ozzeri al primo livello a Lucca; Freddana al primo livello a Lucca.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.