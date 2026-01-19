Maltempo, Protezione Civile: “si intensificano le attività per limitare danni e disagi”

Il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito un aggiornamento dell’unità di crisi. “Sui territori interessati dal maltempo si intensificano le attività del sistema per limitare danni e disagi. Disposte chiusure di scuole, uffici pubblici ed evacuazioni preventive dalle autorità locali. Volontariato allertato e operativo“, si legge in una nota. “Da Sicilia, Sardegna e Calabria, al momento, non sono state segnalate particolari criticità“.

