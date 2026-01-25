Maltempo, Puglia devastata dal forte vento di scirocco: raffiche a 120km/h nel Salento! Mareggiate, gravi danni e caldo anomalo | DATI LIVE

E’ una domenica di forte maltempo in Puglia: l’intera Regione è flagellata da impetuosi venti di scirocco arrivati puntuali come da previsioni, nelle prime ore del mattino. Il vento meridionale sta soffiando impetuoso in tutto il Salento e nelle Murge, determinando un aumento delle temperature che è per certi aspetti impressionanti considerando il periodo dell’anno e la differenza importante con località molto vicine del versante opposto, quello tirrenico, come ad esempio in Campania. Il vento sta continuando ad intensificarsi provocando gravi danni in molte località, e il picco sarà nelle prossime ore, tra le 13 e le 14.

Stiamo parlando di raffiche violentissime, tanto che si segnalano tanti alberi abbattuti, rami spezzati, pali dei servizi pubblici divelti e tante criticità, soprattutto nel Salento e nelle Murge, le aree più esposte allo scirocco di queste ore. La situazione più critica nel tarantino e nel leccese, ma non va meglio nel brindisino e nel barese. Ecco le raffiche più forti misurate fino al momento:

121km/h a Giurdignano

a 101km/h a Martina Franca

a 93km/h a Gallipoli

a 89km/h a Brindisi

a 84km/h a Lequile

a 82km/h a Minervino di Lecce

a 80km/h a Santa Maria di Leuca

a 80km/h a Marina di Ginosa

a 79km/h a Supersano

a 78km/h a Gioia del Colle

a 78km/h a Collepasso

a 77km/h a Putignano

a 77km/h a Manduria

a 76km/h a Castellana Grotte

a 76km/h a Carovigno

a 71km/h a Porto Cesareo

a 71km/h a Cavallino

Il mare, di conseguenza, è agitato lungo tutte le coste esposte, soprattutto nel golfo di Taranto e nel Calane d’Otranto. Le temperature sono molto elevate, con massime giornaliere particolarmente miti nonostante il cielo nuvoloso, con tanta sabbia del Sahara ad oscurare il soleggiamento. Alle ore 11:50, infatti, le massime giornaliere hanno raggiunto i seguenti valori:

+18°C a Bisceglie , Molfetta , Mola di Bari , Cavallino e Vico del Gargano

a , , , e +17°C a Bari , Lecce , Brindisi , Bitonto e Barletta

a , , , e +16°C a Taranto, Conversano, Rutigliano e Gallipoli

Per avere un termine di paragone, contemporaneamente si registrano appena +10°C a Napoli e Cagliari, +8°C a Sassari, +7°C a Frosinone e Avellino. Persino in Sicilia fa più freddo, con +14°C a Palermo, +12°C a Trapani e Barcellona Pozzo di Gotto, +11°C a Cefalù. Questa furia dello scirocco in Puglia si esaurirà intorno a metà pomeriggio, con le ultime forti raffiche nel Salento, lasciando spazio al maltempo con aria più fredda, correnti di maestrale e forti temporali in arrivo nel tardo pomeriggio.

