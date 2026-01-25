Maltempo Puglia, strade allagate e alberi caduti nel Tarantino | FOTO

Giornata di intensa attività per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto a causa delle forti raffiche di vento e delle piogge abbondanti che hanno colpito il capoluogo ionico e la provincia, causando numerose situazioni di criticità. Nella borgata di Talsano, un grosso pino è crollato in via Cesare Pavese. L’impatto ha provocato anche la rottura di un cavo telefonico, con conseguente interruzione dei servizi di comunicazione per diverse utenze. La circolazione nella zona risulta fortemente rallentata. In corso Italia, a Taranto, un albero di medie dimensioni si è spezzato colpendo un’autovettura. In via Alto Adige, invece, il vento ha divelto un cartellone pubblicitario, finito sul marciapiede. Numerose anche le segnalazioni per pali dell’illuminazione e della telefonia pericolanti in vari quartieri.

Si registrano inoltre strade allagate e numerose richieste di intervento sia nel capoluogo che in provincia. A Martina Franca, un violento nubifragio ha causato allagamenti, auto parzialmente sommerse e traffico in tilt. La pioggia abbondante e il forte vento si sono abbattuti oggi su tutta la regione, causando allagamenti e situazioni di pericolo per alberi caduti o pericolanti dal Foggiano al Salento.

