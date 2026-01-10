Maltempo Puglia: torna la neve nel Foggiano, fiocchi sul Gargano. Danni da vento sulla costa | VIDEO

Ha ripreso a nevicare in alcune zone della provincia di Foggia. A Monte Sant’Angelo, comune più alto dell’area garganica (a quasi 800 metri), la neve è tornata a fare capolino. Neve anche a San Marco in Lamis dove, per le avverse condizioni meteo, è stato anche rinviato un concerto di chitarra e violino in programma questa sera presso il convento di San Matteo. Sul fronte dei Monti Dauni, qualche lieve fiocco di neve misto a pioggia ha interessato il comune più alto dell’area, ovvero Faeto, con i suoi 866 metri di altezza. La situazione si presenta per ora tranquilla in tutta la zona.

Nei giorni scorsi, nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, la neve ha costretto molti sindaci dei comuni Foggiani ad emettere ordinanze di chiusura delle scuole nella giornata di giovedì 8 gennaio ed alcuni comuni anche nella giornata di ieri a seguito del ghiaccio formatosi lungo le arterie stradali. Le temperature restano rigide in tutta la provincia.

Maltempo Puglia, il vento fa cadere palma e muro a Trani

Sulla costa adriatica è invece il vento, che soffia con raffiche sui 50-70km/h, a creare i maggiori problemi. A causa delle forti raffiche, una palma è caduta in piazza Libertà a Trani finendo su un’auto in transito. L’automobilista non ha riportato ferite ma un forte stato di ansia. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. In zona Castello, sempre a Trani, il muro di cinta della ex distilleria è crollato per il vento, travolgendo tre auto parcheggiate. Anche in questo caso non ci sono stati feriti.

Il Comune di Barletta ha disposto invece, a causa delle previsioni meteo che annunciavano una allerta gialla per vento, la chiusura del cimitero e dei giardini pubblici per motivi di sicurezza.

