Maltempo Puglia, vento e pioggia nel Brindisino: decine di interventi, chiusi parchi e cimitero

Sono oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Brindisi oggi, a causa del maltempo, per pannelli divelti, alberi pericolanti e rami di piante secolari spezzati dalla forza del vento. Le violenti raffiche hanno creato anche problemi di viabilità su diverse provinciali. Criticità legate anche alle forti piogge che hanno provocati allagamenti in diversi comuni. A Brindisi il sindaco Pino Marchionna ha disposto la chiusura del cimitero e dei parchi comunali. Lavoro che prosegue da parte dei vigili del fuoco, che al termine di un intervento a San Pietro Vernotico hanno ricevuto anche un ringraziamento speciale da parte di un bambino, che con una lettera ha voluto lodare il loro intervento a poche decine di metri dalla sua abitazione.

