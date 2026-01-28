Maltempo Roma: caos sulle strade, 100 interventi della polizia locale

Sono circa un centinaio, al momento, gli interventi effettuati dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la città dalla scorsa notte. Le maggiori criticità si registrano nelle zone Eur, Tintoretto, Monteverde, Prenestino, Cassia e Nomentano, dove gli agenti sono impegnati nella messa in sicurezza delle strade, con chiusure temporanee – come in via Laurentina all’altezza del chilometro 18.300 – a causa di allagamenti e caduta di rami. Proseguono inoltre i servizi di viabilità e l’assistenza ai cittadini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.