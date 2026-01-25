Maltempo, Roma sotto la pioggia: allagamenti e alberi caduti

Roma è stata colpita da forti piogge durante la notte, causando allagamenti sulla A24 tra il Grande Raccordo Anulare e Valle del Salto, e sulla A1 diramazione Sud. In città 2 alberi sono caduti: uno a viale Trastevere ha bloccato i tram, mentre a Tor Tre Teste un albero ha colpito 3 auto in sosta. Una linea temporalesca intensa ha interessato il litorale tra Ladispoli, Cerveteri e Maccarese. Oggi è in vigore allerta meteo gialla, con piogge sparse e possibili temporali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.