Maltempo Russia, ciclone di neve sulla parte europea: secondo record giornaliero consecutivo a Mosca | FOTO e VIDEO

Nella giornata di ieri, mercoledì 28 gennaio, Mosca ha registrato un secondo record giornaliero consecutivo di nevicate, mentre una forte tempesta invernale continua a causare disagi alla circolazione in città in vista di una forte ondata di freddo prevista per la fine di questa settimana. La capitale russa ha visto circa 13 millimetri di precipitazioni tra mercoledì sera e giovedì mattina, equivalenti a circa 13 centimetri di neve. Mercoledì sono caduti circa 14 centimetri di neve. In alcune zone di Mosca, il manto nevoso ha raggiunto i 65 centimetri di altezza e potrebbe raggiungere altri 2-3 centimetri entro la fine di oggi, ha affermato Tatyana Pozdnyakova, meteorologa capo di Meteonovosti.

Si prevede che il freddo intenso inizierà prima del weekend e persisterà almeno fino a mercoledì prossimo. Si prevede che le temperature a Mosca scenderanno a -20°C venerdì notte, con una massima di -13°C durante il giorno.

Problemi nei trasporti

I funzionari dei trasporti continuano a esortare i moscoviti a evitare di guidare in città durante la tempesta di neve e a utilizzare invece la metropolitana sotterranea. I servizi di monitoraggio del traffico hanno riferito che i pendolari della mattina hanno subito ritardi lungo alcune delle principali arterie stradali della città, tra cui la tangenziale di Mosca. I funzionari hanno avvertito di potenziali chiusure stradali nel centro città per tutta la giornata di oggi e hanno affermato che l’ora di punta serale sarebbe stata più lunga del solito.

“È meglio lasciare l’auto e prendere la metropolitana a causa della neve oggi. Vi farà risparmiare tempo”, ha scritto il Dipartimento dei Trasporti su Telegram.

Gli aeroporti di Mosca hanno funzionato normalmente, sebbene i voli in arrivo abbiano subito ritardi.

Il Centro Idrometeorologico Russo ha emesso un’allerta meteo “arancione” in previsione di condizioni meteorologiche pericolose tra venerdì e martedì prossimo a Mosca e nella regione circostante.

Il ciclone dai satelliti

I satelliti di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, hanno registrato il passaggio del ciclone: le immagini sono dei satelliti Elektro-L e Arktika-M. Le temperature medie giornaliere sono di 7-12°C inferiori alla norma, rende noto Roscosmos.