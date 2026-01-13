Maltempo Russia, tempesta di neve paralizza la Kamchatka: quartieri sepolti e scuole chiuse | VIDEO

Una violenta tempesta invernale ha colpito la Penisola della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio, seppellendo interi quartieri e costringendo le autorità a impiegare la propria flotta di veicoli come servizio taxi improvvisato nel capoluogo regionale. La città di Petropavlovsk-Kamchatsky e la città di Vilyuchinsk, sulla punta sudorientale della penisola, sono state le più colpite, con 39 millimetri di precipitazioni registrati in meno di 24 ore, secondo il Ministero delle Situazioni di Emergenza. I satelliti di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, hanno registrato il passaggio del potente ciclone con venti da uragano e nevicate sulla capitale del Territorio della Kamchatka. Le riprese del video a corredo dell’articolo sono dei satelliti Elektro-L, Arktika-M. A causa dei forti venti e degli accumuli di neve, diverse strade della regione sono state chiuse e le lezioni sono state annullate in diverse scuole.

Il violento ciclone del Pacifico ha paralizzato la vita a Petropavlovsk-Kamchatsky, con il trasporto pubblico sospeso e i residenti che hanno riferito di essere stati “completamente sepolti” da cumuli di neve fino al secondo piano. L’ufficio del sindaco ha annunciato la chiusura delle scuole fino alla fine della settimana, prolungando di fatto le vacanze di Capodanno dei bambini.

Poiché gli autobus standard non riuscivano a destreggiarsi tra i cumuli di neve, l’amministrazione ha schierato diversi camion fuoristrada con un’altezza libera dal suolo elevata per trasportare i residenti lungo le principali arterie cittadine.

Il Governatore Vladimir Solodov ha affermato che le autorità sono riuscite a mantenere il riscaldamento e l’elettricità nella maggior parte delle aree nonostante la pressione sulla rete.

Le agenzie di stampa statali hanno riferito che venti di forza uragano hanno distrutto diverse finestre di condomini, danneggiato veicoli parcheggiati e fatto saltare l’intero tetto di un’abitazione privata. Non ci sono state segnalazioni di feriti o vittime.

In un caso, l’estrema profondità della neve ha costretto i paramedici a trasportare un paziente per quasi 900 metri per raggiungere un’ambulanza in attesa, secondo l’agenzia di stampa Govorit Nemoskva.

In Kamchatka, tutti i voli sono stati rinviati, ha annunciato oggi il governo locale. “I voli centrali e locali sono stati cancellati a causa del maltempo, il ciclone è accompagnato da forti piogge e venti impetuosi. In base alle condizioni meteorologiche, verrà presa la decisione di riprendere il trasporto aereo”, ha dichiarato il canale Telegram dell’agenzia.

I meteorologi prevedono che un secondo ciclone colpirà le coste del Kamchatka già domani sera.