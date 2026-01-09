Maltempo Russia, tempesta di neve paralizza Mosca: record per gennaio e trasporti nel caos | FOTO e VIDEO

Il ciclone Frances ha colpito Mosca nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio con una forte tempesta di neve, accompagnata da raffiche di vento fino a 50-65km/h e da un calo delle temperature. Ciò ha portato alla formazione di cumuli di neve e ghiaccio sulle strade della capitale e della regione di Mosca. Le nevicate continue degli ultimi tre giorni hanno superato il mezzo metro di altezza. I meteorologi affermano che questo livello di nevicate rappresenta un record per gennaio. Come previsto dai meteorologi, il picco di intensità delle nevicate si è verificato nella giornata di oggi, quando secondo le previsioni, nella città e nella regione sono attesi fino a 33mm di precipitazioni, pari a circa il 63% della media totale di gennaio. Tutto ciò crea seri problemi ai trasporti e ai servizi pubblici.

Nel sud e nel sud-est della regione di Mosca, fino a due terzi delle precipitazioni mensili sono cadute nell’arco di una giornata, con la quantità maggiore a Kashira, dove la percentuale è stata del 65%.

“Due terzi delle precipitazioni mensili sono cadute nella regione di Mosca, e gli accumuli di neve raggiungeranno la quota record di 65cm a gennaio entro sera a Mosca“, ha affermato Evgeny Tishkovets, uno dei principali specialisti del centro meteorologico Phobos. “Le nevicate più intense si sono verificate nel sud e nel sud-est della regione di Mosca: a Kashira 26mm, pari al 65% della media mensile, a Cherusti e Kolomna 21mm, a Mikhailovskoye 20mm, a Pavlovsky Posad 19mm“.

L’esperto ha sottolineato che il ciclone balcanico che ha colpito la capitale e la sua regione si è riflesso anche nelle stazioni meteorologiche VDNKh e Baltschug, dove sono stati registrati 10mm di precipitazioni. Inoltre, presso la stazione meteorologica dell’Università Statale di Mosca Lomonosov è stato registrato un valore di 13mm. Il meteorologo ha affermato che le nevicate nell’area metropolitana si indeboliranno nella notte e nella mattinata di sabato 10 gennaio.

L’impatto sui trasporti

Il traffico sulla Tangenziale di Mosca è stato paralizzato. A causa delle forti nevicate, l’accesso a Mosca dalle direzioni regionali è stato bloccato. L’ingorgo sull’autostrada Yaroslavl ha raggiunto i 20km e le persone sono rimaste bloccate nel traffico per oltre sei ore.

Il Centro per la Sicurezza Stradale (TSODD) ha invitato i moscoviti ad abbandonare i viaggi con veicoli privati ​​e a utilizzare la metropolitana. Il Dipartimento dei Trasporti della capitale ha aggiunto che 36 squadre della Polizia Stradale del Data Center, a bordo di pick-up e camion KAMAZ, sono state impiegate sulle strade della città. Queste squadre sono impegnate a estrarre rapidamente i camion bloccati su tratti difficili e in pendenza, oltre a prestare soccorso agli automobilisti coinvolti in incidenti stradali.

Secondo Andrey Vorobyov, Governatore della regione di Mosca, oltre 28.700 persone e oltre 9.500 mezzi sono stati impegnati nella lotta contro gli elementi sulle strade regionali e comunali.

Il maltempo nella regione di Mosca ha portato a una modifica del programma di volo dell’aviazione. I servizi di piazzale sono stati messi in stato di massima allerta e gli aerei in partenza vengono trattati per la formazione di ghiaccio. È stata creata una riserva di reagenti e liquidi negli aeroporti. A causa della forte tempesta di neve, circa 200 voli sono stati cancellati o ritardati negli aeroporti di Mosca.

I satelliti di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, hanno registrato il passaggio del ciclone su Mosca: Frances è stato ripreso da Elektro-L e Arktika-M mentre si avvicinava alla regione di Mosca il 7 gennaio.