Maltempo, Salvini: “chiesto lo stato di emergenza in Calabria, Sardegna e Sicilia”

“Vorrei esprimere la mia vicinanza, del governo e dell’Aula alle popolazioni di Calabria, Sicilia e Sardegna, in queste ore vittime del maltempo. Le ultime notizie ci danno l’interruzione della tratta ferroviaria Messina-Catania-Siracusa, tratto chiuso della metropolitana di Cagliari, in ripresa la circolazione ferroviaria tra Battipaglia e Paola e chiuso un tratto della sulcitana. Ho chiesto lo stato di emergenza, conto che saremo solerti a intervenire in queste situazioni”. Lo dichiara il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini oggi in question time alla Camera.