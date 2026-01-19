Maltempo Sardegna: allagamento a Piscinas, salvati nove cani dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno salvato nove cani che rischiavano di morire durante l’allagamento di un terreno in Sardegna. L’intervento è scattato verso le 16 in località Murrecci a Piscinas, nel Sulcis. L’ingrossamento del Rio Piscina ha portato le acque a invadere il terreno in cui si trovavano gli animali, che sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.