Maltempo Sardegna, continuano i disservizi alla rete telefonica e Internet nell’alto Nuorese

Le piogge intense che nei giorni scorsi hanno interessato le zone montane dell’alto Nuorese, con i territori della Barbagia di Belvì, Ollolai, Fonni e Desulo tra i più colpiti, hanno lasciato anche gravi disservizi alla rete telefonica e Internet, che a distanza di giorni non risultano ancora risolti. Imprese agricole, allevamenti, agriturismi e cittadini sono di fatto isolati, impossibilitati a svolgere le normali attività. “Se è vero che l’ondata di maltempo ha innescato i problemi, ciò che oggi non è più accettabile è il mancato ripristino del servizio a distanza di giorni – afferma il Presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis -, servono interventi immediati, tempi certi e soluzioni strutturali: non possiamo continuare ad assistere a situazioni di emergenza che, di fatto, diventano la normalità per i territori interni”.

Nelle zone montane interne, già segnate da carenze infrastrutturali storiche, la mancanza della linea telefonica e della connessione Internet rappresenta un colpo duro. “Per molte aziende agricole, di allevamento e agrituristiche del territorio la rete non è un optional, ma uno strumento indispensabile per continuare a operare – sottolinea il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra -, senza connessioni si bloccano i pagamenti elettronici, le prenotazioni, i rapporti con clienti e fornitori e la normale gestione aziendale, con danni economici immediati e pesanti”.

Il disagio riguarda anche le comunità locali nel loro complesso, con cittadini e uffici impossibilitati a usufruire di un servizio essenziale, accentuando ulteriormente il senso di isolamento di territori che già combattono contro lo spopolamento.

Le criticità interessano in particolare le infrastrutture di trasmissione dell’area montana, come il ripetitore di Monte Spada, lungo la Strada Provinciale 7 (bivio Monte Spada-Desulo), nodo strategico per la copertura di un’area vasta che non può essere considerata marginale o secondaria.

“Non è più tollerabile che, dopo ogni ondata di maltempo, intere aree vengano tagliate fuori dalle comunicazioni per giorni, mettendo a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole e la qualità della vita delle comunità locali – concludono Salis e Serra -, i territori interni hanno bisogno di infrastrutture adeguate, moderne e resilienti, non di essere lasciati ancora una volta ai margini”.

