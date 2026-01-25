Maltempo Sardegna, dighe osservate speciali per rischi a valle: scarichi imponenti e allerta nei comuni del Sulcis

Dalla crisi idrica alla piena in una settimana. È la situazione che stanno vivendo alcuni territori della Sardegna, come quello del Sulcis-Iglesiente, nel sud-ovest dell’isola. Per questo motivo, già da ieri sera la Protezione Civile ha trasmesso ai comuni del territorio, in primis quelli di Narcao e Villaperuccio, una comunicazione relativa al rischio idraulico a valle nella fase di allerta. I comuni hanno attivato le azioni di presidio e monitoraggio territoriale previste nel piano di protezione civile. Nell’ultimo bollettino della Protezione Civile si segnalano i superamenti di soglia nelle sezioni idrometriche di alcune dighe dove c’è allerta per rischio idraulico con l’acqua che viene scaricata a valle. Nelle prossime ore, “sono ancora possibili criticità geo-idrogeologiche e idrauliche, in particolare nel settore occidentale (bacini del Temo, del Tirso, del Palmas, del Fluminimannu) e nel bacino del Flumendosa“, fa sapere la Protezione Civile.

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha dunque emesso, a partire dalle ore 14:00 di oggi e sino alle 23:59 di domani, lunedì 26 gennaio, un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro e per rischio idrogeologico sull’area di allerta Gallura. Nel frattempo sino alla mezzanotte è in vigore l’allerta meteo per temporali in buona parte dell’isola.

Ancora danni e disagi per la pioggia

Strade rurali cancellate, oliveti distrutti e campi con seminativi bruciati dall’acqua che sta arrivando a valle dalla diga di Bau Pressiu nelle campagne di Villaperuccio, nel Sulcis-Iglesiente. “E noi siamo stati avvisati quando ormai l’acqua era già arrivata e invaso le campagne circostanti il paese“, afferma il sindaco di Villaperuccio, Marcello Piras, che parla di “giorni drammatici dalla notte tra venerdì e sabato: campi e strade allagate con il fiume che ha esondato in più punti. Oggi sembra che il livello della piena stia diminuendo ma i danni ci sono già stati”.

In diversi territori permane la preoccupazione per la pioggia che anche oggi continua a cadere, mentre sui monti oltre i 1100 metri sul Gennargentu sta nevicando copiosamente. Sulla statale 125 ‘Orientale sarda’, fra il Km 51,500 ed il Km 52, la Protezione Civile regionale segnala uno smottamento con pericolo di caduta massi, mentre nel comune di Villa San Pietro, sulla costa sudoccidentale, un’azienda agricola è isolata in località Su Lilloni, dove il fiume ha raggiunto livelli di guardia e il sindaco Marina Madeddu ha chiuso 8 guadi.

