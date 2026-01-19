Maltempo Sardegna, esonda un fiume nel Nuorese: dispersi due pastori

Due pastori sono dispersi da ore nel Nuorese a causa del maltempo che sta funestando la Sardegna. Nelle campagne di Urzulei si sono perse le tracce del 65enne Giuseppe Mulas e del 23enne Francesco Moi. A causa dell’esondazione del rio Margiani non è possibile raggiungere la zona dove si trovavano i due pastori. Potrebbero aver trovato riparo nell’ovile della famiglia del 23enne, ma la pioggia non cessa e c’è molta apprensione in Ogliastra per la sorte dei due pastori. Proprio stamattina il Comune di Urzulei aveva avvisato “la cittadinanza, e in particolare gli allevatori che hanno il bestiame al monte” del fatto che il livello dell’acqua nei fiumi stesse salendo “molto velocemente” vietando di avventurarsi nella strade di campagna. Già da ieri il sindaco aveva firmato un’ordinanza per evitare che qualcuno percorresse quelle strade a rischio.

