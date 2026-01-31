Maltempo Sardegna, forti piogge nel Cagliaritano: allagamenti a Quartu, crolla un muro a Elmas

A causa del maltempo, da questa mattina sono circa 45 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nell’area metropolitana di Cagliari, con il comune di Quartu Sant’Elena tra i più colpiti. I disagi sono dovuti alle forti precipitazioni che si sono abbattute nelle ultime ore. Tra i dati pluviometrici più rilevanti della giornata finora in Sardegna segnaliamo: 52mm a Lanusei, 44mm a Castiadas, 39mm a Quartu Sant’Elena, 37mm a Iglesias, 36mm a Capitana, 33mm a Villasalto, 32mm a Domus de Maria. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate per mitigare i danni alle abitazioni, con il prosciugamento di scantinati tramite l’ausilio di motopompe.

Si registra anche il crollo di un muro a Elmas, dove una squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata. Interventi anche per alcuni alberi pericolanti e due per il cedimento di elementi strutturali.

