Maltempo Sardegna, il Ciclone Harry molla la presa ma resta alta l’attenzione su dighe e fiumi

Il Ciclone Harry sta allentando la sua morsa sulla Sardegna. Dopo giorni di isolamento, piogge torrenziali e mareggiate, l’Isola si prepara a tornare alla normalità, sebbene la ferita lasciata dal maltempo sia ancora profonda e tutta da valutare. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile regionale, le precipitazioni residue cesseranno ovunque tra le 17 e le 18 di oggi. Anche il vento, protagonista di raffiche violente, diventerà moderato o calmo intorno alla tarda serata. “Solo domani ci saranno piogge deboli e isolate, ma nulla di preoccupante“, ha rassicurato Mauro Merella, direttore della Protezione Civile sarda. Il miglioramento delle condizioni permetterà il declassamento dell’allerta e la riapertura delle scuole, rimaste chiuse da lunedì in molti comuni.

La gestione dei fiumi

Nonostante il miglioramento, la guardia resta altissima per quanto riguarda il sistema idrico. I riflettori sono puntati sui bacini del Rio Posada, Cedrino, Flumendosa e Maccheronis. Giuliano Patteri dell’Enas ha spiegato l’importante lavoro di laminazione delle dighe: nel Flumendosa, ad esempio, entrano attualmente 350 metri cubi di acqua al secondo, che vengono trattenuti senza essere rilasciati a valle per evitare l’ingrossamento dei fiumi.

C’è però un risvolto positivo: l’ondata di maltempo ha rimpinguato le riserve idriche, un fattore che, secondo l’Enas, potrebbe mitigare l’emergenza siccità prevista per la prossima estate.

La conta dei danni

Con il placarsi della tempesta inizia la fase più complessa: la stima dei danni. Oltre 600 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta l’isola e 130 le richieste di emergenza dai Comuni. L’assessore dell’Ambiente, Rosanna Laconi, ha espresso preoccupazione per l’erosione costiera causata dalle mareggiate, assicurando che la Regione starà vicina alle comunità colpite.

Sul fronte economico, il vice presidente della Giunta, Giuseppe Meloni, frena però sui tempi: “Occorrono almeno tre settimane per un quadro veritiero. Non si possono fare stime superficiali“, ha spiegato all’ANSA. L’obiettivo della Giunta Todde è ottenere dal Governo lo stato di emergenza nazionale, che permetterebbe procedure accelerate e l’accesso a fondi speciali.

