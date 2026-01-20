Maltempo Sardegna, il mare avanza nel Cagliaritano: l’acqua invade le strade a Capoterra | FOTO

A Capoterra riaffiora il ricordo drammatico dell’alluvione del 2008, quando la furia del fango provocò 4 vittime e devastò la fascia costiera del paese, a 6 km da Cagliari in direzione Pula, dopo l’esondazione del Rio San Girolamo tra la zona collinare e la valle. Questa volta, però, la minaccia arriva dal mare: raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h e un mare particolarmente agitato, con onde di grande altezza, hanno favorito l’ingresso dell’acqua in diverse strade delle lottizzazioni di Picciau, Maddalena e Frutti d’Oro, “dove nel corso della notte e alle prime luci dell’alba la situazione rimane critica“, ha dichiarato il sindaco Beniamino Garau. “Stiamo monitorando costantemente l’evolversi della situazione e per ora non abbiamo fatto evacuazioni ma abbiamo invitato le persone a salire sui piani – ha spiegato all’ANSA Garau – alcuni residenti che hanno solo il piano terra sono stati portati via anche grazie all’aiuto dei vigili del fuoco con i loro mezzi anfibi che sono riusciti a passare dalla statale 195 chiusa al traffico per allagamento. Non siamo isolati perché si può raggiungere Capoterra attraverso la strada consortile, ma la situazione permane molto critica“, ha aggiunto il sindaco che sta presiedendo il CCO della protezione civile comunale. Sui social Garau ha anche lanciato un appello invitando “chi risiede nelle zone costiere a evitare qualsiasi spostamento non necessario. Sul posto sono operativi gli agenti della Polizia Locale, i Barracelli e la Protezione Civile, impegnati nel monitoraggio costante e pronti a fornire assistenza alla popolazione”

La mareggiata ha causato danni anche a Cagliari, dove la polizia municipale è intervenuta disponendo la chiusura di un tratto di viale Poetto, sul lungomare della spiaggia cittadina. Si segnalano inoltre cedimenti e cadute di alcuni alberi in diverse zone della città, tra cui piazza Padre Pio, piazza Giovanni XXIII, Calamosca, via Cammino Nuovo e via dell’Abbazia.

