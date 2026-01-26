Maltempo Sardegna, le piogge fanno crollare un muro a La Maddalena: strada chiusa

Le piogge persistenti di questi giorni hanno aggravato la stabilità di un muro costruito in pietra in largo Salvatore Quasimodo a La Maddalena, che nelle scorse ore è crollato finendo sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area. Vista la situazione di pericolo per passanti e autovetture, via Zampiano e parte della piazza di largo Salvatore Quasimodo sono state chiuse al transito. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia locale e gli operai del settore tecnico del Comune.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.