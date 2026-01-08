Maltempo Sardegna, neve e vento nel Nuorese: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, il Centro Sardegna si è risvegliato sotto una sottile coltre di neve, spazzata via in poche ore dalla pioggia e dal vento intensi che stanno imperversando sull’isola e che stanno creando numerosi problemi, soprattutto alla viabilità locale. Imbiancato il Monte Limbara, in Gallura, e naturalmente il Gennargentu, con le vette più alte della Sardegna dove nel weekend sono attesi numerosi turisti per godersi la prima neve dell’anno. Dalle prime ore del mattino, le squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e dei distaccamenti di Macomer, Siniscola e Lanusei sono impegnate in interventi dovuti proprio al maltempo.

I pompieri hanno dovuto rimuovere numerosi alberi abbattuti dal vento sulle carreggiate. Diversi gli interventi per mettere in sicurezza cavi elettrici e pali telefonici pericolanti e anche su alcuni edifici che hanno palesato problemi di staticità in vari centri della provincia e a Nuoro città.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.