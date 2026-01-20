Maltempo Sardegna, nuove evacuazioni: enorme piena del Flumineddu | FOTO e VIDEO

Altre case evacuate nel Cagliaritano a causa dell’innalzamento repentino dei corsi d’acqua. In particolare a Sinnai, nella città metropolitana di Cagliari, il sindaco Barbara Pusceddu, insieme con la polizia locale e le associazioni di protezione civile e i carabinieri, sta provvedendo a fare allontanare dalle proprie abitazioni alcune famiglie dalla frazione rurale di Tasonis. “Abbiamo un territorio con diversi corsi d’acqua che si sono ingrossati e che destano preoccupazione – spiega all’ANSA – abbiamo attivato il Coc e abbiamo approntato anche l’accoglienza per chi si trovasse a dovere lasciare la propria casa e non avesse dove andare a dormire. Stiamo monitorando tutto il territorio anche in questo momento”. Nel frattempo la protezione civile regionale ha predisposto brande e coperte nella palestra comunale di Capoterra per coloro che sono stati allontanati dalle case nel centro abitato costiero di Capoterra.

Dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e dal centro operativo regionale si sta monitorando la situazione della diga di Poggio dei Pini, sul rio San Girolamo che è al livello di guardia. Il rischio è che possa tracimare trascinando a valle – verso le zone già inondate di acqua del mare – detriti e fango.

La piena del Flumineddu

Piena importante del Flumineddu a causa delle ingenti precipitazioni su Barbagia di Seulo, Ogliastra e Gerrei.

