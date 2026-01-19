Maltempo Sardegna, prime evacuazioni a Torpé

Il Ciclone Harry avanza in Sardegna e il Comune di Torpé ha disposto l’evacuazione delle zone a rischio. L’ordinanza urgente riguarda una ventina di località rurali con abitazioni in prossimità della diga e dei corsi d’acqua. Il livello sta salendo ed è arrivato l’ordine di lasciare le case e recarsi nel centro di accoglienza predisposto nella palestra comunale o in altre abitazioni che si trovino in zone sicure. L’ordinanza del Comune in provincia di Nuoro, al confine con la Gallura vicino a Posada, riguarda le seguenti località: Baddore, Matta Erva, Ena De Puleu, Filinita, Sa Tanca Noa, San Pietro, Ussela, Sas Luas, L’Unità, Terra Teulasa, Tiedda, Giunne Pala, Su Puttu, Poiu, Badu Arghentu, Pasu e Lana, Binzarena e Multalditana. Ai cittadini vien chiesto di chiudere gli allacci di acqua, luce e gas e non lasciare medicinali o altri effetti personali urgenti nelle abitazioni.

