Maltempo Sardegna: scuole, Università e servizi chiusi a Cagliari e Quartu

A Cagliari, lunedì e martedì, saranno chiusi gli asili, le scuole e l’Università, gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici, i parchi pubblici, i centri d’arte e le biblioteche a causa dell’allerta rossa per maltempo diramata dalla protezione civile. “Invito la popolazione a prestare particolare attenzione, a causa del vento, delle piogge e delle mareggiate previste.Massima cautela in tutta la città: cercate di evitare le zone costiere e di ridurre al minimo gli spostamenti”, dice il sindaco Massimo. Viste le condizioni di criticità elevata, con l’allerta rossa diramata dalla protezione civile, Graziano Milia sindaco di Quartu Sant’Elena, terza città della Sardegna nell’immediato hinterland di Cagliari, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, le scuole materne e le scuole superiori, sia per attività scolastiche che extrascolastiche. L’attività si fermerà anche nelle biblioteche e nei centri culturali. Il Centro Operativo Comunale di Quartu si riunirà alle 17 di stasera per programmare gli interventi sul territorio durante lo stato di allerta, con la collaborazione delle associazioni di Protezione Civile.

