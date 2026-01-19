Maltempo Sardegna, situazione drammatica per la furia del Mega-Ciclone Harry: fiumi in piena, vento da uragano e mare in tempesta | LIVE

In corso allagamenti e locali esondazioni tra Siliqua e Villamassargia, nel Sud Sardegna, a causa delle intense precipitazioni in corso. La Protezione Civile Pan Siliqua rinnova l’invito a non mettervi in strada se non strettamente necessario: “fa questa mattina alle 8.00 è attivo il Centro Operativo Comunale con il quale ci stiamo interfacciando costantemente per segnalare le criticità. Le piogge persistenti stanno iniziando a causare degli allagamenti nelle campagne e un importante innalzamento del livello dei fiumi. Tutti i guadi sono allagati e chiusi al transito. Le strade di campagna per lo più non sono agibili in modo particolare la strada comunale Siliqua/Villamassargia Rinnoviamo pertanto l’ invito a non mettervi in strada se non strettamente necessario. Il modo migliore per aiutarci a fronteggiare questa emergenza è non mettersi in pericolo. Prestate massima attenzione. È vero il fiume ingrossato ha un suo fascino ma meglio vederlo in foto. Per qualsiasi segnalazione potete contattarci al numero 3701282070”.

Bufera di vento, il sindaco di Sassari attiva il Coc e chiude i parchi

Parchi pubblici e aree verdi chiuse fino a mercoledì e Centro operativo comunale attivato per gestire eventuali emergenze. Sono i provvedimenti presi questa mattina dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, per prevenire incidenti causati dal maltempo che sta imperversando sulla Sardegna. Il sindaco ha agito in via precauzionale emanando un’ordinanza con cui dispone la chiusura al pubblico, fino alle ore 24 del 20 gennaio, dei parchi e giardini comunali recintati. È vietato l’accesso alle aree verdi pubbliche non recintate. L’amministrazione comunale invita inoltre la cittadinanza a evitare le zone alberate dove potrebbero cadere rami.

Fino alla cessazione dell’allerta per il forte vento restano chiusi anche i cimiteri, mentre il Comune chiede ai proprietari di immobili, ai titolari di concessioni edilizie, ai datori di lavoro, ai direttori dei lavori e ai coordinatori per la sicurezza dei cantieri edili presenti sul territorio comunale, di valutare la sospensione delle lavorazioni in quota e l’utilizzo di mezzi di sollevamento (gru, autogru, piattaforme elevatrici), oltre al controllo dei ponteggi. L’intero apparato degli uffici comunali è operativo e allertato per intervenire, ognuno per la propria competenza, in base al piano di Protezione civile, se dovesse essere necessario, ma al momento la situazione non desta particolare preoccupazione, a differenza di buona parte dell’Isola. La polizia locale e la Protezione civile hanno già intensificato il monitoraggio.

Maltempo in Sardegna: navi ferme a Cagliari e Olbia, voli regolari

Collegamenti marittimi bloccati a Cagliari e Olbia per il maltempo. Per questa sera annullata la partenza del traghetto per Civitavecchia, mentre domani non arriverà la nave da Napoli. In Gallura la situazione meteorologica è al momento stabile, ma le previsioni danno un forte aumento del vento e delle piogge che causeranno mareggiate. In maniera preventiva i collegamenti marittimi dal porto Isola Bianca di Olbia della compagnia Moby per Civitavecchia previsti per questa sera sono stati annullati. Annullate anche le corse del traghetto da Santa Teresa Gallura a Bonifacio, in Corsica, a causa del mare forza 8 ed è previsto in aumento fino a forza 9. Le corse della mattinata sono state operate con ritardi, mentre quelle del pomeriggio, a partire dall’ultima delle ore 12.39 da Bonifacio a Santa Teresa Gallura, sono sospese fino alla giornata di domani.

Per quanto riguarda i collegamenti aerei, situazione ancora sotto controllo all’aeroporto di Cagliari Elmas: scalo regolarmente aperto. I voli possono essere condizionati dal vento trasversale, ma per il momento non ci sono le condizioni per uno stop. La situazione potrebbe cambiare solo in caso di forte aumento delle precipitazioni e bombe d’acqua che possono condizionare l’operatività. Intanto nel comune di Teulada, la Provincia ha disposto la chiusura della strada provinciale 71 con decorrenza immediata, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle criticità riscontrate lungo il tracciato.

