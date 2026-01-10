Maltempo Sardegna, vento oltre 100km/h: 200 interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

I Vigili del Fuoco sono impegnati in tutta la Sardegna per circa 200 interventi legati al maltempo nelle ultime 24 ore, con il vento che localmente ha superato i 100km/h. La maggior parte delle criticità, soprattutto alla circolazione, è stata causata da alberi caduti: sono circa 60 gli interventi per questo aspetto già effettuati dalle squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco di tutte le sedi regionali. Sono stati inoltre eseguiti 35 interventi di messa in sicurezza per il distacco di elementi costruttivi, quali cornicioni, tegole e cartellonistica. Attualmente risultano oltre 40 richieste di intervento in gestione nelle sale operative dei comandi Vigili del Fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, che stanno inviando le squadre operative in base alle priorità. Al momento non risultano persone o animali coinvolti.

A Sassari e provincia 60 interventi sono stati effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco per pioggia e forte vento. La situazione più critica nell’arcipelago di La Maddalena, facente parte dell’omonimo parco nazionale.

