Maltempo, scuole chiuse domani venerdì 23 gennaio: l’ELENCO aggiornato LIVE

L’ondata di maltempo che ha aperto la settimana sta gradualmente perdendo intensità, anche se l’emergenza non può dirsi del tutto conclusa. In molte aree del Paese si valutano ancora le conseguenze del passaggio del Ciclone Harry, che ha provocato allagamenti, danni alle infrastrutture e situazioni critiche da monitorare attentamente prima di un completo ritorno alla normalità. Altrove le condizioni restano instabili in modo più circoscritto, mentre al Nord cresce l’attenzione per l’allerta neve. I sindaci di diversi Comuni hanno già deciso la chiusura degli istituti scolastici per la giornata di domani: molte altre ordinanze potrebbero seguire nelle prossime ore. In questo articolo, di seguito, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse anche domani venerdì 23 gennaio 2026.

Allerta Meteo: scuole chiuse domani venerdì 23 gennaio 2026, l’ELENCO aggiornato LIVE

Sicilia

Scuole chiuse in provincia di Messina

Fiumedinisi

Forza d’Agrò

Furci Siculo

Mandanici

Pagliara

Roccalumera

Santa Teresa di Riva

Taormina

Scuole chiuse in provincia di Catania

Aci Castello

Articolo in aggiornamento

