Maltempo senza tregua in Sicilia: onde record a Mazara del Vallo, a Taormina barriere spazzate via

Il ciclone Harry continua a imperversare sulla Sicilia, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni e disagi. Da oltre due giorni il forte vento soffia senza sosta soprattutto a Marsala, in provincia di Trapani, dove è scattata l’allerta arancione e le autorità hanno invitato la popolazione a ridurre al minimo gli spostamenti. Nel centro cittadino il vento ha trascinato mastelli, rami e oggetti di ogni tipo. In via Mazzini un palo della luce è crollato su un’auto parcheggiata: fortunatamente non si registrano feriti. Altri episodi si sono verificati in via Dante Alighieri, dove grossi rami caduti hanno danneggiato tre vetture in sosta, aumentando la preoccupazione dei residenti.

La situazione è critica anche a Mazara del Vallo, dove il maltempo sta mostrando il suo volto più violento. L’acqua del mare ha invaso completamente la strada nella zona del lungomare Fata Morgana, cancellando la pista ciclabile. Il vento ha provocato l’abbattimento di pali dell’illuminazione finiti sulla carreggiata e il crollo di un albero all’Istituto comprensivo Boscarino-Castiglione, in viale Francia, che ha danneggiato anche l’inferriata. È inoltre ceduta parte della copertura in legno dell’area giochi sul lungomare San Vito. Secondo una nota della Protezione civile, a Mazara del Vallo sono state registrate onde superiori agli 8 metri.

Sul versante orientale dell’Isola l’emergenza è altrettanto grave. A Taormina onde altissime si sono abbattute con violenza su Isolabella e sulla baia di Mazzarò. A Mazzeo il mare ha spazzato via le barriere di sabbia predisposte a protezione degli stabilimenti balneari, ora seriamente a rischio.

Disagi anche a Giardini Naxos, dove i marosi stanno colpendo il lungomare, in particolare l’area del molo Saia. Dalla notte scorsa polizia locale e Protezione civile monitorano costantemente la situazione e, per motivi di sicurezza, sono stati chiusi al traffico la strada che conduce al molo di Schisò e alcuni tratti di via Tisandros.

