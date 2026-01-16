Maltempo Serbia: stato di emergenza ancora in vigore in quattro comuni

Il Quartier generale per le situazioni di emergenza della Serbia ha reso noto che la situazione nel Paese si sta progressivamente stabilizzando dopo gli eventi meteorologici estremi delle scorse settimane. Tuttavia, lo stato di emergenza rimane attivo nei comuni di Lucani, Mali Zvornik, Ivanjica e Majdanpek, a causa delle basse temperature e del rischio di formazione di ghiaccio. I servizi competenti restano in stato di allerta e sono stati effettuati numerosi interventi, con il coinvolgimento di personale del settore per le emergenze, della Polizia e della gendarmeria. Il capo del settore, Luka Causic, ha espresso l’auspicio che lo stato di emergenza possa essere revocato in tutti i comuni interessati entro lunedì 19 gennaio.

Il Ministro dell’Economia, Adrijana Mesarovic, ha infine assicurato che la situazione della fornitura di energia elettrica nel Paese è stabile.