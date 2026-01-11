Maltempo Serbia: stato di emergenza in 11 comuni per forti nevicate

In Serbia, è stato dichiarato lo stato di emergenza in 11 comuni a causa delle intense nevicate, mentre la corrente elettrica è stata ripristinata nelle aree rimaste senza elettricità. Lo riferisce l’emittente pubblica serba “Rts”, specificando che lo stato di emergenza è stato dichiarato nei comuni di Valjevo, Loznica, Osecina, Krupanj, Mali Zvornik, Vladimirci, Sjenica, Majdanpek e in alcune zone di Prijepolje, LuÄani e Ivanjica. “I Vigili del Fuoco sono intervenuti 98 volte in 24 ore, evacuando 37 persone. La situazione è critica nella regione di Zlatibor e nel Moravicka Okrug. Un guasto sulla linea elettrica ad alta tensione Arilje-Ivanica, che ha lasciato l’intero comune senza corrente elettrica durante la notte, è stato riparato“, ha riferito l’emittente televisiva.