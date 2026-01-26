Maltempo severo e persistente in Grecia: rischio alluvioni in aumento, allerta a Calimno | VIDEO

Una vasta perturbazione di origine atlantica, alimentata da un minimo depressionario profondo e poco mobile, sta interessando la Grecia da diversi giorni, innescando una fase di maltempo persistente e severo su numerose regioni del Paese. Il sistema continua a mantenere energia grazie a un flusso meridionale ricco di umidità, favorendo piogge abbondanti, temporali organizzati e accumuli pluviometrici elevati, con conseguenze già evidenti sul territorio.

Le condizioni più critiche riguardano soprattutto il settore orientale e insulare, dove la combinazione tra orografia complessa, bacini idrografici di piccole dimensioni e precipitazioni concentrate in brevi intervalli temporali aumenta sensibilmente il rischio di alluvioni lampo e dissesti idrogeologici. Non a caso, le autorità hanno disposto il livello massimo di allerta (Codice Rosso) in diverse unità periferiche, segnalando la possibilità che l’instabilità persista ancora per 24–48 ore, con nuovi episodi di forte intensità.

Il quadro meteorologico sull’Egeo

Dal punto di vista sinottico, la situazione è caratterizzata da una linea di convergenza ben strutturata sull’Egeo, lungo la quale i temporali tendono a rigenerarsi ripetutamente sulle stesse aree. Questo meccanismo, noto per produrre eventi di pioggia estremi nel Mediterraneo orientale, risulta particolarmente insidioso perché prolunga l’esposizione delle stesse zone a precipitazioni intense, saturando rapidamente i suoli e i sistemi di drenaggio.

Calimno tra le aree più vulnerabili

Tra le località sotto osservazione rientra l’isola di Calimno, già colpita in passato da episodi alluvionali significativi. Qui la morfologia montuosa e la presenza di valloni a risposta rapida rendono il territorio estremamente sensibile alle piogge intense. Località come Arginonta, Skalies, Emporeio e Palioniso hanno già sperimentato in anni recenti frane, smottamenti e danni alla viabilità, uno scenario che potrebbe riproporsi qualora le precipitazioni più forti dovessero insistere sull’area.

Prevenzione e raccomandazioni

La Protezione Civile invita la popolazione a evitare spostamenti non necessari, soprattutto in prossimità di torrenti, canali e sottopassi, e a seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali. In una prospettiva più ampia, l’evento conferma l’importanza di interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica e di una manutenzione costante delle infrastrutture di drenaggio, elementi chiave per ridurre l’impatto di fenomeni meteorologici che, nel contesto mediterraneo attuale, tendono a diventare più frequenti e intensi.