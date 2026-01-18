Maltempo severo nel sud della Francia: fiumi in piena e vento forte nell’Hérault

Il dipartimento dell’Hérault, nel sud della Francia, sta affrontando una fase di maltempo mediterraneo di notevole intensità, con piogge persistenti, fiumi in piena e condizioni marine critiche lungo la costa dell’Occitania. L’area di Béziers risulta tra le più esposte, con un rapido aumento dei livelli idrometrici e inondazioni localizzate che stanno richiamando l’attenzione delle autorità. L’episodio rientra nella tipica dinamica dei grandi eventi piovosi mediterranei, alimentati da una depressione collocata tra le Baleari e il golfo del Leone. Questo assetto favorisce il richiamo continuo di aria molto umida dai quadranti meridionali, costretta a sollevarsi contro i rilievi del Massiccio Centrale e delle Cévennes. Il risultato è una pioggia intensa e duratura, capace di accumulare in poche decine di ore quantitativi eccezionali rispetto alla media stagionale.

In diverse aree del Languedoc-Roussillon, le precipitazioni hanno raggiunto valori paragonabili o superiori all’intera pioggia media di un mese di gennaio, saturando rapidamente i suoli e innescando una risposta idrologica molto rapida dei bacini. In questo contesto, il fiume Orb ha registrato una piena significativa nel settore di Béziers, con livelli che hanno superato quelli di alcuni episodi recenti di riferimento, alimentando timori per possibili esondazioni nei tratti più vulnerabili.

Alle piogge si è sommato un marcato rinforzo del vento di sud-est lungo il golfo del Leone. Le raffiche hanno raggiunto intensità elevate sulla fascia costiera, accompagnate da un moto ondoso sostenuto e da un mare agitato o molto agitato. Questa combinazione rappresenta un ulteriore fattore di rischio nelle zone di foce, dove il deflusso delle acque fluviali verso il mare risulta ostacolato, favorendo ristagni e allagamenti prolungati.

Le proiezioni a breve termine indicano che la fase perturbata non è ancora conclusa. La persistenza del minimo depressionario e del flusso umido potrebbe determinare nuove precipitazioni significative, con il rischio di ulteriori incrementi dei livelli fluviali e di criticità idrauliche diffuse, soprattutto nei bacini già in sofferenza.

Alla luce di questo scenario, le autorità locali mantengono elevati i livelli di sorveglianza e raccomandano la massima prudenza, invitando a evitare spostamenti non necessari nelle aree interessate dalle piene, a non attraversare zone allagate e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali. L’evento in corso conferma ancora una volta quanto gli episodi di maltempo mediterraneo possano evolvere rapidamente in situazioni di emergenza complessa, soprattutto quando piogge intense, vento forte e mare agitato agiscono simultaneamente sul territorio.