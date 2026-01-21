Maltempo Sicilia, a Santa Teresa di Riva “bollettino di guerra”

Santa Teresa di Riva è senza acqua e luce, “sembra un bollettino di guerra ma purtroppo siamo senza acqua in quasi tutto il paese, e non per un tubo rotto, e senza luce“: è quanto ha affermato il sindaco Danilo Lo Giudice descrivendo questa mattina la situazione nel Comune sul litorale jonico del Messinese devastato dal ciclone Harry. Gravi danni si registrano sul lungomare nella zona Sud e la passerella sull’agro è chiusa. “Per quanto riguarda la mancanza di acqua – spiega il primo cittadino – purtroppo il serbatoio centrale si è svuotato completamente in quanto ci sono tubi importanti divelti in diversi punti della città che non ne consentono l’approvvigionamento. Stiamo intervenendo con diverse squadre ma ci sono punti attualmente non accessibili in quanto il mare continua a salire in maniera importante. Enel è comunque stato avvertito dei problemi di energia elettrica su tutto il territorio comunale“. “Prestate attenzione ed evitate spostamenti se non necessario“, conclude il sindaco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.