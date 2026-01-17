Maltempo Sicilia, a Siracusa in pre-allerta il sistema di Protezione Civile: “evitare spostamenti”

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha emesso ieri sera una direttiva con la quale mette in pre-allerta i presidi territoriali in vista dell’annunciato peggioramento delle condizioni meteorologiche, che dovrebbero portare piogge consistenti a partire da domani, domenica 18 gennaio, con intensificazioni da lunedì a mercoledì. Il provvedimento prevede da subito la pre-attivazione del Centro operativo comunale di Protezione Civile che aggiorna le reperibilità e le turnazioni e seguirà le segnalazioni coordinando gli eventuali interventi. Il Coc sarà pienamente operativo al peggiorare della situazione o qualora vi fossero allerte ufficiali.

Pre-allerta anche per la Polizia municipale e per i settori tecnici del Comune, che dovranno essere costantemente pronti a operare in caso di emergenze, per interventi sulla rete stradale e sui sistemi di deflusso dell’acqua piovana. Polizia municipale, organizzazioni di volontariato e Protezione Civile monitoreranno le aree in cui si registrano allagamenti in caso di piogge forti e persistenti: la borgata Santa Lucia, via Diaz e via Somalia, il Villaggio Miano e la zona Mottava e traversa San Corrado. Oltre a segnalare tempestivamente le criticità al Coc e ai settori tecnici, dovranno occuparsi della rete stradale, garantire la sicurezza e risolvere i problemi di viabilità.

Come attività preventiva, i settori tecnici, oltre a predisporre le attrezzature necessarie, si occuperanno di controllare le caditoie, le griglie e i punti di deflusso dell’acqua ed effettueranno verifiche nei sottopassi e negli attraversamenti, specie dove ci sono forti pendenze. Per facilitare lo scorrimento della pioggia, saranno effettuate dei controlli anche nei cantieri e saranno organizzate squadre per la rimozione di ogni tipo di ostacolo.

“Evitare spostamenti”

Infine, soprattutto a partire da lunedì 19 gennaio, l’invito alla popolazione è di “evitare spostamenti non necessari nelle fasi più intense del maltempo; non sostare in prossimità di alberi, pali, cartellonistica, impalcature e strutture leggere; evitare sottopassi e aree soggette ad allagamenti; prestare massima attenzione nelle zone costiere esposte a mareggiate; seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune e della Protezione Civile”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.