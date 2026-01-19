Maltempo Sicilia: a Siracusa scattate le misure di sicurezza

A Siracusa scattano nuove misure di sicurezza a causa dell’allerta meteo arancione diramata dal dipartimento regionale della Protezione civile. Con un’ordinanza firmata nella serata di ieri dal sindaco Francesco Italia, è stata disposta per oggi e domani la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Per l’intera durata dell’emergenza saranno inoltre sospesi i mercati e vietato l’accesso al cimitero, agli impianti sportivi pubblici e privati, ai parchi e a tutte le attività collettive all’aperto. Restano chiusi anche i principali siti culturali della città: il Parco archeologico, il Castello Maniace e il Castello Eurialo.

Dal primo pomeriggio di ieri è operativo il Centro operativo comunale (CCO), attivato per fronteggiare l’ondata di maltempo che sta interessando il territorio. In costante coordinamento con la Protezione civile regionale, l’amministrazione monitora l’evoluzione delle condizioni meteo attraverso aggiornamenti continui e sopralluoghi su tutto il territorio comunale.

L’assessore alla Protezione civile, Sergio Imbrò, ha già incontrato le associazioni di Protezione civile e i volontari, che hanno garantito la “piena disponibilità” di uomini e mezzi. È stata pianificata e attivata l’operatività di diverse squadre, che resteranno in servizio per tutte le ore delle giornate di allerta per “assicurare interventi tempestivi e assistenza alla popolazione, in caso di necessità“. Alla luce delle previsioni meteo avverse, l’assessore Imbrò richiama i cittadini al rispetto dei comportamenti di autoprotezione previsti dal Piano comunale di Protezione civile, in particolare in caso di forti piogge, rischio allagamenti, vento intenso e mareggiate: “La collaborazione dei cittadini è fondamentale. Adottare comportamenti responsabili e prudenti può fare la differenza e contribuire a ridurre i rischi per le persone e per il territorio“.

L’invito è a limitare al massimo gli spostamenti non strettamente necessari, evitare l’utilizzo dei mezzi privati, se non indispensabile, prestare attenzione nelle aree maggiormente esposte a rischio, in particolare nei sottopassi, nelle zone costiere e nelle aree soggette ad allagamenti, anche in relazione al possibile verificarsi di mareggiate e, infine, non sostare in prossimità di alberi, pali, cartellonistica, impalcature e strutture leggere.

