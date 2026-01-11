Maltempo Sicilia, abbondanti nevicate sulle Madonie: sommersa Petralia Soprana | FOTO e VIDEO

Tanta neve sulle Madonie, nel Palermitano, a partire dai 700 metri: è la zona dell’Appennino meridionale più colpita dalle nevicate in questa ultima ondata di freddo. Spettacolari le immagini che arrivano da Piano Battaglia, località a circa 1500 metri di altitudine, e Petralia Soprana, a circa 1100 metri di altitudine: i paesaggi sono sommersi da uno spesso strato di bianco, che crea un’atmosfera tipicamente invernale dopo le abbondanti nevicate delle scorse ore. Imbiancati anche i centri di Gangi, Petralia Sottana, Geraci Siculo, Polizzi Generosa e Castellana Sicula.

Molti vacanzieri hanno approfittato della nevicata per trascorrere una giornata in montagna. Nonostante l’azione degli spazzaneve si sono registrati, però, disagi lungo le vie di accesso ad Isnello e Polizzi Generosa. Difficile anche raggiungere Piano Battaglia. Ieri sera i mezzi di soccorso hanno messo in salvo una famiglia che era rimasta bloccata con il camper.

Per quanto riguarda le piogge, nelle ultime 24 ore sono caduti 69mm di pioggia a Isnello, 53mm a Collesano e 39mm a Gratteri. A Palermo e provincia, i Vigili del Fuoco sono alle prese con diversi interventi determinati dal maltempo: alberi caduti e intonaci pericolanti in tanti palazzi del capoluogo. Soccorsi anche automobilisti rimasti bloccati in strada.

Sicilia, neve a Piano Battaglia: disagi alla circolazione

