Maltempo Sicilia, ad Acireale evacuate le case vicino al mare

Il sindaco Roberto Barbagallo ha disposto l’evacuazione “temporanea e immediata” delle case situate in alcune zone costiere di Acireale, nel Catanese, a seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione civile regionale: il primo cittadino ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità. Le avverse condizioni meteo con forti venti, precipitazioni intense e mareggiate, infatti, potrebbero determinare, evidenzia il Comune in una nota, “situazioni di grave pericolo per le aree più esposte del territorio“. L’ordinanza, che ha efficacia dalla mezzanotte di oggi fino alle 8 del 21 gennaio, “salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione dell’evento“, riguarda le case che si trovano nelle vie Garitta e Rapallo e lungomare Martinez nella frazione di Capo Mulini e via Molino nella frazione di Santa Maria La Scala. “La popolazione che non fosse in grado di provvedere autonomamente a una sistemazione alternativa – afferma il Comune – potrà contattare il Centro operativo comunale (Coc) al numero 095/895545 per ricevere assistenza“. L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini “al massimo senso di responsabilità, a seguire le indicazioni delle autorità e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario“.

