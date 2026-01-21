Maltempo Sicilia, ad Acireale interdetti porti e aree più colpite dal ciclone

Scuole aperte domani ad Acireale, nel Catanese. Lo ha disposto il sindaco Roberto Barbagallo al termine delle verifiche tecniche effettuate su tutti gli edifici scolastici risultati “regolarmente fruibili”. E sempre domani riprenderà anche il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo il consueto calendario settimanale. “Con la collaborazione di tutti, l’Amministrazione comunale è al lavoro per un progressivo ritorno alla normalità”, dice il primo cittadino, sottolineando che “la situazione sul territorio continua a essere costantemente monitorata”. Restano, comunque, interdetti i porti e le aree maggiormente colpite dalle mareggiate.

“Nel rispetto di chi ha subito danni e al fine di tutelare l’incolumità pubblica dai pericoli residui successivi all’evento calamitoso” è stata emanata un’ordinanza di divieto di transito pedonale e veicolare a Santa Tecla, nelle vie Cocole, Argenta, Ascanio, Scalo Pennisi, Costiglio Casino e piazza Giovanni Paolo II; a Stazzo in via Spiaggia; e a Santa Maria La Scala in via Molino. Off-limits anche tutti i porti presenti nelle frazioni di Capo Mulini, Santa Maria La Scala, Santa Tecla, Stazzo e Pozzillo.

