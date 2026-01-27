Maltempo Sicilia, al via i lavori sulla linea ferroviaria Messina-Taormina: tempi lunghi per il ripristino

Restano interrotti i collegamenti ferroviari sulla linea Messina-Taormina dopo i diversi crolli causati dalla furia del ciclone Harry. Sono iniziati i lavori di ripristino con i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) impegnati nella rimozione dei detriti e nella ricostruzione di lunghi tratti di sede ferroviaria cancellati dalla mareggiata. Mentre la tratta Taormina-Catania è già stata riaperta, quella verso Messina richiederà almeno un mese e mezzo di lavoro, ma i tempi potrebbero allungarsi se dovessero insorgere intoppi. Intanto la situazione determina gravi disagi per i viaggiatori.

Il Comitato Pendolari Siciliani segnala le gravi difficoltà incontrate da molti viaggiatori costretti ad utilizzare mezzi sostitutivi per raggiungere scuole e posti di lavoro. Una situazione di disagio destinata a protrarsi almeno fino al mese di marzo.

