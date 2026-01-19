Maltempo Sicilia, al via settimana critica: strade deserte tra Zafferana Etnea e Mascalucia | FOTO

Sicilia, Calabria e Sardegna si sono svegliate con cielo grigio, vento e pioggia

  • maltempo sicilia oggi zafferana etnea mascalucia
    Foto Antonella Infanta
    Foto Antonella Infanta
    Foto Antonella Infanta
    Foto Antonella Infanta
    Foto Antonella Infanta
    Foto Antonella Infanta
    Foto Antonella Infanta
Inizia una settimana critica per alcune regioni del Paese, una fase di maltempo estremo con piogge alluvionaliventi di tempesta e violente mareggiate. Una depressione in ingresso in queste ore sul Mediterraneo occidentale evolverà in un vero e proprio ciclone mediterraneo. Sicilia, Calabria e Sardegna si sono svegliate con cielo grigio, vento e pioggia. La nostra affezionata lettrice Antonella Infanta ci segnala in particolare, lungo il tragitto Zafferana Etnea – Mascalucia, strade semideserte tra nebbia e precipitazioni, e qualche calcinaccio caduto da vecchi balconi.

