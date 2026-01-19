Maltempo Sicilia, al via settimana critica: strade deserte tra Zafferana Etnea e Mascalucia | FOTO

Inizia una settimana critica per alcune regioni del Paese, una fase di maltempo estremo con piogge alluvionali, venti di tempesta e violente mareggiate. Una depressione in ingresso in queste ore sul Mediterraneo occidentale evolverà in un vero e proprio ciclone mediterraneo. Sicilia, Calabria e Sardegna si sono svegliate con cielo grigio, vento e pioggia. La nostra affezionata lettrice Antonella Infanta ci segnala in particolare, lungo il tragitto Zafferana Etnea – Mascalucia, strade semideserte tra nebbia e precipitazioni, e qualche calcinaccio caduto da vecchi balconi.

