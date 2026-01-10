Maltempo Sicilia: alcune isole delle Eolie irraggiungibili da oltre 60 ore

Si aggrava l’isolamento per Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli–Ginostra, le isole minori dell’arcipelago eoliano, da oltre 60 ore prive di collegamenti di linea a causa delle avverse condizioni meteomarine, ulteriormente peggiorate nelle ultime 24 ore. Oltre alla carenza di beni di prima necessità, sulle isole non è stato possibile effettuare il previsto avvicendamento dei medici nei presidi di continuità assistenziale e diversi residenti hanno dovuto rinunciare alle visite specialistiche programmate fuori dall’isola. Per il terzo giorno consecutivo, l’unico collegamento marittimo attivo è stato garantito dalla nave Nerea della Caronte & Tourist Isole Minori, che ha operato sulla tratta Milazzo–Vulcano–Lipari–Salina trasportando un numero limitato di passeggeri e i mezzi commerciali.

