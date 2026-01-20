Maltempo Sicilia: black-out nel Messinese, le onde trascinano arredi urbani

Black-out diffusi, frane e crolli. Resta difficile la situazione nel Messinese, particolarmente colpito dall’eccezionale ondata di maltempo che da ieri flagella la Sicilia. A Furci Siculo la forza delle onde ha investito il lungomare, staccando e trascinando le panchine e gli arredi urbani. Sono in corso verifiche sulla stabilità dei muretti paraonde. A Capizzi, invece, lungo la strada comunale Riviera è stata segnalata la caduta di alcuni massi. Registrati anche danni a un campo di padel. Lungo la statale 113 il torrente Mela resta ‘sorvegliato speciale, così come a Francavilla di Sicilia i corsi d’acqua in piena. Una linea elettrica è caduta invece a Nizza di Sicilia, in via Umberto I in prossimità del Municipio. L’area è stata immediatamente transennata per motivi di sicurezza.

Non va meglio nel Catanese dove si segnalano criticità relative a tettoie, alberi caduti e pali divelti in diversi Comuni. A Valverde, in via Maugeri si sono registrati allagamenti ed è stata attivata la Croce Rossa con quattro volontari, un mezzo e un’idrovora per le operazioni di drenaggio e assistenza alla popolazione. A Paternò (Catania) in corrispondenza dei ponti Barca e Pietralunga è stata attivata la sorveglianza sugli argini fluviali, mentre a Pachino e Marzamemi, in provincia di Siracusa, le forti raffiche di vento e le mareggiate hanno reso necessaria l’interdizione dell’area portuale. Un muro a secco, invece, è crollato lungo la statale 115 Comiso-Ragusa, invadendo la carreggiata.

Ad Aidone, in provincia di Enna, lungo la strada provinciale 17, nei pressi del centro abitato, la caduta di un albero ha causato il blocco della circolazione stradale. Alberi sradicati anche a Menfi e Sambuca di Sicilia, nell’Agrigentino, e a Corleone, in provincia di Palermo lungo la strada statale 118.

