Maltempo Sicilia, ciclone Harry: scuole chiuse ad Agrigento e nel Ragusano

Tanto per le piogge quanto per i temporali, la Protezione civile nazionale ha dichiarato per la provincia di Agrigento un livello di “ordinaria criticità”. Una condizione che non esclude rischi, come dimostrò il nubifragio del primo ottobre a Favara, costato la vita a Marianna Bello. Il sindaco di Agrigento Franco Micciché, ricordando quella tragedia, ha disposto la chiusura delle scuole per domani e martedì, prima ancora dell’arrivo del bollettino regionale. Tutti i sindaci della provincia hanno adottato la stessa misura. La Protezione civile regionale ha intanto sospeso congedi e permessi, attivando i volontari in vista dell’arrivo del ciclone Harry, che porterà venti di tempesta con raffiche fino a 90 chilometri orari e onde oltre i quattro metri. Ad Agrigento è stato predisposto il centro operativo comunale.

Maltempo: uragano Harry, scuole chiuse nel Ragusano

I sindaci di tutti e 12 i comuni del Ragusano stanno emettendo le ordinanze che dispongono la chiusura delle scuole in tutta la provincia per le giornate di lunedì e martedì per l’arrivo dell’uragano ‘Harry’.

