Maltempo Sicilia, circolazione ferroviaria bloccata: stop dei treni per almeno 10-15 giorni

Servirà tempo prima che la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina torni alla normalità: secondo le prime valutazioni, il ripristino richiederà più di dieci giorni e non si esclude che i tempi possano superare anche le due settimane. L’interruzione, in particolare, è legata ai pesanti danni provocati dalle mareggiate che hanno colpito l’area ionica, mettendo in difficoltà più punti della linea ferrata. La situazione più critica si registra a Scaletta, dove la forza del mare ha causato un cedimento tale da lasciare i binari praticamente sospesi nel vuoto, rendendo impossibile qualsiasi transito in sicurezza. Oltre a questo punto, lungo tutta la tratta si contano numerose problematiche, alcune meno vistose ma comunque preoccupanti, che dovranno essere verificate e risolte prima della riapertura.

In diversi segmenti della linea, inoltre, non è stato ancora possibile quantificare con precisione l’entità dei danni: in alcune aree l’acqua e le condizioni del mare continuano a ostacolare l’accesso dei tecnici incaricati dei controlli. Per questo motivo, il periodo di stop potrebbe anche allungarsi nel caso emergano ulteriori criticità o danni più gravi del previsto. Tempi più contenuti, invece, per il ripristino della tratta tra Taormina e Catania, dove gli interventi dovrebbero richiedere meno giorni rispetto al collegamento con Messina.

Nel frattempo, per ridurre i disagi ai viaggiatori, sono stati predisposti servizi alternativi con autobus sostitutivi, programmati in corrispondenza degli orari dei treni sospesi.

