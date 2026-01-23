Maltempo Sicilia, Crosetto: “Forze Armate al fianco della popolazione” | VIDEO

“Le Forze Armate sono al fianco della popolazione per la messa in sicurezza dei territori colpiti dalla tempesta mediterranea Harry. Nelle immagini, personale e mezzi dell’Esercito Italiano impegnati nella rimozione dei detriti e nel ripristino della viabilità a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Anche questo è la Difesa”. E’ quanto ha affermato il Ministro della Difesa del Governo Meloni, Guido Crosetto sulla situazione di emergenza dopo il maltempo delle ultime ore.

